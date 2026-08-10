Cina, il tifone Dolphin colpisce duro: 1 milione di evacuati e cancellati centinaia di voli

Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. Secondo quanto riferito dallo Shanghai Airport Group, gli aeroporti di Hongqiao e Pudong a Shanghai hanno cancellato oltre 900 voli, pari a circa il 40% di quelli previsti, dopo che il 9 agosto ne erano stati cancellati circa 1.300. Shanghai ha inoltre sospeso il servizio su alcune linee della metropolitana, mentre il China Railway Chengdu Group ha sospeso 115 treni. La tempesta tropicale Dolphin ha costretto almeno 760mila persone a un trasferimento preventivo, tra cui oltre 390mila a Taizhou. Le autorità di Shanghai e della provincia del Fujian hanno evacuato rispettivamente più di 210mila e 160mila persone dalle zone a maggior rischio. Le autorità di Hangzhou, capoluogo dello Zhejiang, hanno temporaneamente chiuso i luoghi panoramici del famoso Lago dell'Ovest, nonché templi, parchi e musei, che dovrebbero riaprire il 10 agosto.