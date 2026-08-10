Circa 500 persone hanno attraversato Berlino in bicicletta, nude o con un abbigliamento ridotto al minimo, partecipando alla prima edizione berlinese del World Naked Bike Ride. La manifestazione si è svolta domenica 9 agosto e ha portato nelle strade della capitale tedesca un corteo decisamente fuori dall'ordinario. Tra biciclette, tram e traffico cittadino, la lunga fila di partecipanti ha attirato inevitabilmente l'attenzione di residenti, turisti e passanti. Ma dietro l'impatto visivo della manifestazione c'è un messaggio che va oltre la semplice provocazione: il World Naked Bike Ride, infatti, utilizza la nudità come strumento per discutere di libertà individuale, accettazione del proprio corpo, inclusione, ambiente e mobilità sostenibile.