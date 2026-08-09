Francia, giocattolo "squishy" esplode in mano a un bambino: ustionato al volto
La palla con cui il piccolo di 8 anni stava giocando contiene una sostanza malleabile e comprimibile. Aperta un'indagine per lesioni personali colpose. Da chiarire se l'incidente sia dovuto a un difetto di fabbricazione
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Un bambino di otto anni ha riportato ustioni di secondo grado al volto e al torace mentre giocava con una palla "squishy", ossia contenente una sostanza malleabile e comprimibile. Secondo la ricostruzione, il giocattolo antistress sarebbe esploso mentre il piccolo lo stava maneggiando. Aperta un'indagine per "lesioni personali colpose".
Cosa è successo
"Il 24 luglio scorso un bambino di otto anni è stato trovato con ustioni di secondo grado al viso e al torace mentre giocava con una palla 'squishy', ossia una palla contenente una sostanza malleabile e comprimibile ", ha spiegato la procura di Saint-Omer nel dipartimento Pas-de-Calais, confermando quanto scritto dal quotidiano francese La Voix du Nord.
Le indagini
Le indagini, aperte specificamente per "lesioni involontarie", devono ancora accertare le circostanze esatte dell'incidente e se l'esplosione sia dovuta a un "difetto di fabbricazione", ha dichiarato la procura. In corso anche le analisi della Direzione generale per la politica della concorrenza, la tutela dei consumatori e la lotta alle frodi. L'autorità ha spiegato che "in caso di non conformità e condizioni pericolose, verranno adottate le misure necessarie per tutelare i consumatori", tra cui il possibile richiamo o ritiro del giocattolo.