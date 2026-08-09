Francia, giocattolo "squishy" esplode in mano a un bambino: ustionato al volto

Le indagini, aperte specificamente per "lesioni involontarie", devono ancora accertare le circostanze esatte dell'incidente e se l'esplosione sia dovuta a un "difetto di fabbricazione", ha dichiarato la procura. In corso anche le analisi della Direzione generale per la politica della concorrenza, la tutela dei consumatori e la lotta alle frodi. L'autorità ha spiegato che "in caso di non conformità e condizioni pericolose, verranno adottate le misure necessarie per tutelare i consumatori", tra cui il possibile richiamo o ritiro del giocattolo.