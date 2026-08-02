Usa, incendi e migliaia di evacuati negli Stati di Washington e Oregon

Il governatore dello Stato di Washington, Bob Ferguson, ha dichiarato lo stato di emergenza, affermando che "la siccità da record e i forti venti stanno creando condizioni pericolose in tutto lo Stato. Se vi trovate nella zona, vi prego di rimanere vigili e di seguire le indicazioni del personale di emergenza", ha aggiunto il governatore in un comunicato stampa postato su X. In Oregon, gli incendi hanno bruciato oltre 730mila ettari nel corso dell'estate: nella giornata di sabato 1 agosto, oltre 25mila residenti, nella zona centrale e sud-orientale dello Stato, sono stati evacuati. Uno degli incendi, a est del Monte Hood, aveva già bruciato circa 10mila ettari.