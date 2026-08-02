Usa, incendi e migliaia di evacuati negli Stati di Washington e Oregon

Negli Usa migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione negli Stati di Washington e Oregon, sulla costa occidentale, a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti. Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane, il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari, secondo quanto riportato da Npr. Mentre più di 5mila edifici sono minacciati dagli incendi, che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13mila abitazioni, ha riferito la Cnn.
Governatore di Washington dichiara stato di emergenza
Il governatore dello Stato di Washington, Bob Ferguson, ha dichiarato lo stato di emergenza, affermando che "la siccità da record e i forti venti stanno creando condizioni pericolose in tutto lo Stato. Se vi trovate nella zona, vi prego di rimanere vigili e di seguire le indicazioni del personale di emergenza", ha aggiunto il governatore in un comunicato stampa postato su X. In Oregon, gli incendi hanno bruciato oltre 730mila ettari nel corso dell'estate: nella giornata di sabato 1 agosto, oltre 25mila residenti, nella zona centrale e sud-orientale dello Stato, sono stati evacuati. Uno degli incendi, a est del Monte Hood, aveva già bruciato circa 10mila ettari.