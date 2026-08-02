Migliaia di persone evacuate per gli incendi nello Stato di Washington

Un incendio che si è propagato rapidamente si è avvicinato nelle ultime ore alla città statunitense di Spokane, nello Stato di Washington, costringendo migliaia di residenti all'evacuazione, mentre lo Stato ha dichiarato lo stato di emergenza a causa di una delle peggiori stagioni degli incendi mai registrate.Oltre 80.900 ettari sono andati in fumo nello Stato nord-occidentale durante il quarto anno consecutivo di siccità record. Un rifugio per gli sfollati è stato allestito presso lo Spokane Convention Center.