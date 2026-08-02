L'incendio divampato nell'Attica occidentale, iniziato in Beozia, è intanto in piena espansione. Lo hanno riferito le autorità greche, secondo cui i vigili del fuoco stanno contrastando le fiamme su due fronti, uno nella zona di Agia Paraskevi e l'altro in quella di Megara. Al momento, 8 aerei e 20 elicotteri sono impegnati nello spegnimento dell'incendio, di cui tre per il coordinamento delle operazioni. In precedenza, tramite il numero 112, sono stati inviati diversi messaggi ai cittadini della zona per invitarli all'evacuazione a causa dell'incendio. In particolare, sono state evacuate le zone di Agia Skepi e Kandili, la zona industriale di Megara, Toutouli, Nea Daphne, Pefkeneas e Agios Sarantis.