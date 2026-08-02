Due elicotteri antincendio si sono scontrati mentre combattevano un incendio boschivo nella zona di Psatha, a ovest di Atene, ha riferito il Servizio antincendio. "Vivi i due piloti di uno degli elicotteri, le squadre di ricerca e soccorso sono state immediatamente mobilitate per localizzare e assistere gli equipaggi", si legge. Un testimone oculare ha dichiarato di aver visto i due elicotteri toccarsi, di aver sentito un forte rumore e poi di averli visti scomparire dietro la montagna.
Vivi i due piloti di uno degli elicotteri
Due piloti che componevano l'equipaggio di uno dei due elicotteri antincendio che si sono scontrati in Grecia sono stati recuperati ed sono in buone condizioni di salute. Non c'è stato invece alcun contatto con il secondo equipaggio e sono in corso le operazioni di ricerca e salvataggio. Lo scrivono le agenzie di stampa Amna e Ekathimerin. Secondo Ta Nea, un altro pilota sarebbe deceduto, ma non ci sono conferme ufficiali.
La situazione degli incendi in Grecia
L'incendio divampato nell'Attica occidentale, iniziato in Beozia, è intanto in piena espansione. Lo hanno riferito le autorità greche, secondo cui i vigili del fuoco stanno contrastando le fiamme su due fronti, uno nella zona di Agia Paraskevi e l'altro in quella di Megara. Al momento, 8 aerei e 20 elicotteri sono impegnati nello spegnimento dell'incendio, di cui tre per il coordinamento delle operazioni. In precedenza, tramite il numero 112, sono stati inviati diversi messaggi ai cittadini della zona per invitarli all'evacuazione a causa dell'incendio. In particolare, sono state evacuate le zone di Agia Skepi e Kandili, la zona industriale di Megara, Toutouli, Nea Daphne, Pefkeneas e Agios Sarantis.