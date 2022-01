Usa, il figlio è positivo al Covid: mamma lo chiude nel bagagliaio dell'auto per evitare di essere contagiata

Dal Web

Un'insegnante 41enne, Sarah Beam, aveva paura di essere contagiata, così ha chiuso il figlio di 13 anni positivo al Covid nel bagagliaio dell'auto. È accaduto in Texas, negli Stati Uniti. Secondo quanto riportano i media locali, la donna è stata scoperta in un "drive through" per i tamponi e successivamente arrestata. Il ragazzo sta bene.