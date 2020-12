Usa, il figlio di Biden sotto inchiesta federale per "questioni fiscali"

Afp

Hunter Biden, il figlio del presidente eletto negli Stati Uniti, è indagato per questioni fiscali in Delaware, dove risiede. Ha reso noto lui stesso di essere sotto inchiesta federale, dicendosi convinto di poter dimostrare la sua innocenza. "Sono fiducioso - ha dichiarato - che un esame professionale e oggettivo di tali questioni dimostreranno che ho gestito i miei affari legalmente e in modo appropriato, con il beneficio di consulenti fiscali professionali".