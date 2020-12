Usa, Biden: "Aumentare tasse ai più ricchi, ognuno paghi giusta quota"

Ansa

"Non c'è alcuna ragione per cui l'aliquota fiscale più alta non debba essere il 39,6%, com'era all'inizio dell'amministrazione Bush. Non c'è motivo per cui 91 delle 500 società più ricche della classifica di Fortune debbano pagare zero tasse". Lo ha detto Joe Biden, confermando così la sua intenzione di aumentare le tasse ai più ricchi. "Ciascuno pagherà la sua giusta quota", ha aggiunto il presidente eletto.