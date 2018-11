Usa, il fidanzato muore in un incidente: lei posa in foto con il suo ologramma e le sue ceneri

All'inizio dell'anno ha perso il suo fidanzato in un incidente stradale e il giorno del matrimonio ha deciso di indossare comunque il vestito da sposa e di posare in foto assieme all'ologramma e alle ceneri del suo amato. E' la storia della giovane Debbie Gerlach , che ha cercato di reagire come meglio poteva, col sorriso, alla scomparsa del suo promesso sposo Randy Zimmerman . "Mi sono svegliata con il cuore a pezzi, perché mio papà non mi accompagnerà all'altare da lui", ha detto in lacrime Debbie.

E' accaduto a Tucson, nello Stato americano dell'Arizona. Ed è proprio nei magnifici panorami desertici dell'Arizona che Debbie ha scelto di farsi immortalare assieme all'immagine di Randy. La fotografa ingaggiata, Kristie Fonseca, ha raccontato: "Quando ho parlato per la prima volta con Debbie, mi ha raccontato la sua tragica storia e mi ha chiesto se potevo inserire il suo fidanzato in quello che sarebbe dovuto essere il loro giorno speciale".



Debbie ha poi condiviso gli scatti su Facebook il giorno in cui avrebbe dovuto sposarsi, scrivendo: "Oggi avrebbe dovuto essere il miglior giorno della mia vita. Oggi avrei dovuto sposare il mio migliore amico. Ma oggi non vedrò lo sguardo sul volto di Randy alla fine di quella navata, quando mi guarderà per la prima volta nel mio abito da sposa, il vestito che dovevo nascondergli perché non resisteva alla tentazione di vederlo".



Per l'occasione, la giovane americana ha voluto lanciare un appello a tutti gli automobilisti e i motociclisti: "Prestate sempre attenzione alla strada, una persona ha fatto una scelta che ha cambiato per sempre la mia vita. Ha scelto di NON fermarsi a un segnale di stop, ha deciso di NON fermarsi quando ha visto il mio fidanzato venire verso lui in sella alla sua moto".