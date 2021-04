Usa, il cane poliziotto più piccolo del mondo e il suo padrone sceriffo muoiono a poche ore di distanza

Insieme fino alla fine. Sono morti a poche ore di distanza Dan McClelland , 67 anni, sceriffo in pensione della contea di Geauga, in Ohio, e il suo Midge , il cane poliziotto più piccolo del mondo. Hanno lavorato insieme per 10 anni. McClelland è morto in ospedale dopo una lunga battaglia contro il cancro, mentre Midge, 16 anni, un incrocio di Chihuahua-Rat Terrier specializzato nello scovare la droga, si è spento qualche ora dopo a casa. La famiglia dello sceriffo ha fatto sapere che verranno sepolti insieme.

La storia - McClelland ha prestato servizio nella contea di Geauga per 44 anni. Midge si è aggiunto allo staff nel 2006, diventando il cane poliziotto più piccolo del mondo, come certificato dal Guinness World Records nel 2006. Nel 2016, entrambi sono andati in pensione.

Ovunque McClelland andasse, Midge era al suo fianco. In ufficio, il cane aveva la cuccia accanto alla scrivania dello sceriffo. La loro collaborazione li ha resi famosi, portandoli ad apparire in tv, giornali e siti web. "Dan amava raccontare che quando le persone vedevano loro due in auto normalmente dicevano: 'Hey, c'è Midge e come si chiama lui?'. Lui sapeva che il suo cane era molto più famoso di lui", ha raccontato un suo collega.