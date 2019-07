Usa, i cittadini di Alexandria portano in salvo gli animali durante l’inondazione

Una forte tempesta si è abbattuta sulla città di Alexandria, in Louisiana provocando forti inondazioni. Molti cittadini si sono adoperati per portare in salvo i numerosi animali. Il video mostra il momento in cui diverse persone con l’acqua alta portano in braccio i cani del quartiere. Secondo i media locali molte strade sono inaccessibili e alcune abitazioni sono rimaste senza energia elettrica.