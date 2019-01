Usa, i bimbi dei migranti separati dai genitori: migliaia di casi in più

Dopo che fu annunciata la politica della tolleranza zero e prima che il metodo fosse bloccato per pressione politica e legale, altri 3mila minori furono separati dai loro genitori o tutori adulti, con cui avevano attraversato illegalmente il confine degli Usa. Questa politica fu dichiarata durante la frustrazione della Casa Bianca per l'aumento del numero di migranti che tentavano di entrare in modo non legale, nella prima metà del 2018, dopo il calo dell'anno precedente. I bambini dovevano essere tolti ai genitori e inviati in campi gestiti dalle autorità, eventualmente trasferiti in case di parenti negli Usa. Gli adulti dovevano essere arrestati e incriminati per ingresso illegale nel Paese.



Il metodo ha causato pesanti proteste ed è stato definito un crimine dagli attivisti internazionali. "Migliaia di bambini potrebbero essere stati separati durante il flusso iniziato nel 2017, prima del conteggio richiesto dal tribunale, e l'HHS ha affrontato difficoltà nell'identificarli", ha dichiarato il dipartimento. Secondo il rapporto, l'Office of Refugee Resettlement aveva decine e forse centinaia di bambini di cui non sapeva che erano stati allontanati dalle famiglie. Vengono cosi' contraddette dichiarazioni precedenti, secondo cui un sistema chiaro sarebbe stato in vigore per gestire la situazione.