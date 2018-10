Usa, Fedez su Instagram: "C'è un faro in mezzo al cielo". Ma è un razzo di Musk

Luci azzurre e rosse illuminano il cielo notturno della California. Sui social si grida all’ufo, ma da Los Angeles un reporter d’eccezione descrive la scena. È Fedez, che dalle storie di Instagram si mostra molto preoccupato per quello che sembra "un faro in mezzo al cielo che fa delle onde strane". Niente alieni, però. È solo uno dei razzi riutilizzabili Falcon 9 di Elon Musk, atterrato per la prima volta su una piattaforma californiana dopo un’escursione oltre l’atmosfera.

"Ragazzi, a Los Angeles c'è una roba stranissima - esordisce Fedez nella prima di quattro storie che documentano l'accaduto - abbiamo appena visto una cometa strana e adesso c’è una luce in cielo. Non si vede dal telefono ma è tipo azzurra". Il tono è concitato, le immagini parlano chiaro: ci sono alcuni oggetti luminosi non identificati che rischiarano la volta notturna. Sergio Mocchetti, soprannominato dal rapper Pa ("Personal Assistant"), in macchina con lui, parla di "una palla infuocata". Anche Chiara Ferragni, in sottofondo, commenta preoccupata: "Che paura!"