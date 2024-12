Usa, Fbi indaga su misteriosi droni avvistati in New Jersey e New York

In Usa, avvistamenti di droni misteriosi sono stati segnalati da fine novembre in alcune contee del New Jersey settentrionale, ma anche su Staten Island, vaste aree di New York City, sulla contea di Rockland e su diverse contee in Pennsylvania. Ora le segnalazioni sono diventate oggetto di indagine dell'Fbi. Alcuni di questi droni sono stati avvistati vicino a installazioni militari e vicino il campo da golf del presidente eletto Donald Trump a Bedminster. Sebbene non stiano rappresentando un pericolo per la sicurezza, le agenzie federali intendono vederci chiaro.