Usa, Fbi: attacco terroristico a un corteo pro Israele in Colorado, diversi feriti | Arrestato l'attentatore

L'Fbi ha aperto un'indagine su un "attacco terroristico mirato" avvenuto a Boulder, in Colorado. Il riferimento è a un attentato compiuto durante una manifestazione pro Israele. Secondo i media americani, un sospetto ha lanciato molotov contro alcune persone che stavano partecipando al corteo in memoria degli ostaggi israeliani a Gaza. Sono stati segnalati diversi feriti. L'assalitore è stato arrestato e condotto in ospedale per lievi ferite.