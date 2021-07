Usa, Facebook chiederà agli utenti di segnalare i post estremisti

Afp

Facebook ha cominciato a chiedere ad alcuni utenti negli Stati Uniti, in forma anonima, di indicare se un loro contatto mostra segni di estremismo. Questo avviso arriverebbe dopo che un iscritto abbia, consapevolmente o meno, visto passare sulla propria bacheca un post ritenuto sospetto. Negli ultimi anni, il social network è stato criticato per non aver intrapreso azioni sufficienti per ridurre i contenuti estremisti sulla sua piattaforma.