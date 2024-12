Usa, l'ex presidente Bill Clinton ricoverato in ospedale

L'ex presidente americano Bill Clinton è ricoverato in ospedale. Lo scrive il vicecapo di gabinetto di Hillary Clinton, Angel Ureña, sui social. Il 78enne ha la febbre ed è ricoverato al Georgetown University Medical Center di Washington DC. "È di buon umore ed è profondamente grato per le brillanti cure che riceve", spiega Ureña. Clinton, trasferito nel nosocomio per accertamenti e osservazione dopo aver sviluppato la febbre, è stato presidente degli Stati Uniti dal 1993 al 2001. È sposato con Hillary Clinton, che ha perso le elezioni presidenziali nel 2016.