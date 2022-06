Usa e alleati studiano tetto al prezzo del greggio russo

Gli Stati Uniti stanno discutendo con i loro alleati della possibilità di limitare ulteriormente le entrate derivanti petrolifere della Russia mettendo un tetto al prezzo del suo greggio.

Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, durante una visita in Canada. "Continuiamo ad avere conversazioni produttive con i nostri partner in tutto il mondo su come limitare ulteriormente le entrate energetiche della Russia, prevenendo al contempo effetti di ricaduta sull'economia globale", ha detto Yellen in una conferenza stampa a Ottawa.