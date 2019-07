Usa, dimenticati in auto per 8 ore sotto il sole: muoiono due gemelli di un anno

Due gemelli di un anno sono stati trovati trovati morti in un'auto dalla polizia di New York. I due, una bimba e un bimbo, sono stati lasciati all'interno della vettura dal padre per otto ore sotto il sole. L'uomo aveva lasciato la macchina nel parcheggio dell'ospedale, dove lavora nel Bronx, dimenticandosi dei piccoli. Ora il 39enne è stato portato in caserma per essere ascoltato dagli investigatori. Sono attesi i risultati dell'autopsia per accertare le cause della morte.