Usa, dicevano che il vaccino è "un attacco ai diritti umani": marito e moglie no vax muoiono entrambi di Covid

Marito e moglie no vax, Dusty e Tristan Graham , sono morti di Covid a tre settimane di distanza. E' accaduto in Alabama, negli Stati Uniti . La coppia, che gestiva un popolare canale YouTube dove rivendeva oggetti vintage, aveva affermato in un video che il vaccino è "un attacco ai diritti umani".

Come riporta il Mirror, Tristan è deceduta circa un mese fa. Tre settimane dopo, è venuto a mancare Dusty. "Sfortunatamente sono entrambi morti", ha scritto la figlia della coppia, Windsor Graham, su GoFundme, dove il padre aveva lanciato una raccolta fondi per chiedere aiuto, viste le esose spese mediche.

Le dichiarazioni - In uno dei loro ultimi video, marito e moglie avevano espresso apertamente la propria posizione anti-vaccino, sostenendo di non avere nessuna intenzione di farlo. Dusty aveva sottolineato di essere riuscito a sopravvivere senza nell'ultimo anno.

"Grazie per tutte le belle parole e per averci aiutato in questo momento difficile - ha scritto la figlia della coppia sulla piattaforma di crowdfunding nell'annunciare la morte di entrambi i genitori -. Useremo il denaro per pagare i funerali".