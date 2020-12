Usa, deputato neoeletto muore di Covid: aveva 41 anni

E’ morto martedì notte per complicazioni legate al Covid-19 Luke Letlow , deputato repubblicano eletto in Louisiana il 3 novembre alla Camera degli Stati Uniti . Aveva 41 anni. Si tratta del primo parlamentare americano a morire per il coronavirus. Letlow, che lascia una moglie e due figli, avrebbe dovuto iniziare il suo mandato domenica.

Il 18 dicembre aveva annunciato di essere positivo ed era stato ricoverato il giorno dopo per alcune complicazioni. Il 23 dicembre era stato trasferito in terapia intensiva. A confermare la morte del membro del Congresso eletto all'Ochsner-LSU Health Shreveport è stato il suo portavoce Andrew Bautsch: "La famiglia apprezza le numerose preghiere e il sostegno negli ultimi giorni, ma chiede privacy durante questo momento difficile e inaspettato - ha detto in una nota -. Una dichiarazione della famiglia insieme alle disposizioni del funerale verrà annunciata in un secondo momento".

La delegazione del Congresso di otto membri della Louisiana ha definito la morte di Letlow devastante. "Luke aveva uno spirito così positivo e un futuro straordinariamente luminoso davanti a sé. Non vedeva l'ora di servire il popolo della Louisiana al Congresso, ed eravamo entusiasti di accoglierlo nella nostra delegazione dove era pronto per avere un impatto ancora maggiore sul nostro stato e sulla nostra nazione", hanno detto i membri in una dichiarazione.