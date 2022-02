Usa, deputata repubblicana confonde la "gestapo" con il "gazpacho"

"Abbiamo la 'polizia gazpacho' di Nancy Pelosi che spia i membri del Congresso, spia il lavoro che svolgiamo, spia il nostro personale e i cittadini americani che vogliono venire a parlare con i loro rappresentanti": così Marjorie Taylor Green confonde le forze di polizia segreta della Germania nazista con la nota zuppa fredda al pomodoro, e la sua gaffe è diventata virale.

La deputata repubblicana della Georgia, già famosa per le sue teorie cospirazioniste, si è lanciata in un duro attacco contro la commissione che indaga sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio e forse, per l'eccessiva foga, ha perso il controllo.