Usa, condannato a 30 anni per stupro l'attore Danny Masterson

Negli Usa l'attore americano Danny Masterson è stato condannato a 30 anni di carcere.

A giugno il tribunale di Los Angeles aveva ritenuto la star della serie tv "That '70s show" colpevole di due su tre capi di imputazione per stupro. Ad accusarlo tre donne, tutte ex aderenti alla Chiesa di Scientology, di cui Masterson era un esponente in vista: circostanza che, secondo l'accusa, l'avrebbe aiutato ad evitare ogni forma di responsabilità.