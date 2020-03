Usa, Cuomo contro Trump: salvare vite è più importante dell'economia

"Non c'è gara nello scegliere tra riaprire l'economia e salvare vite umane". Lo ha detto il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, criticando il presidente Donald Trump che ha detto di voler "riaprire" l'economia per non danneggiarla con misure anti-coronavirus restrittive. A New York "i casi raddoppiano ogni tre giorni e il numero dei malati è superiore e più veloce di quello inizialmente previsto", ha ricordato Cuomo.