Coronavirus, Trump: "Tra 15 giorni decideremo come muoverci"

"Dopo 15 giorni decideremo come muoverci", anche sul fronte del distanziamento sociale, per quanto riguarda le misure adottate per contenere i contagi da coronavirus. Lo ha affermato Donald Trump, ribadendo che la "cura non può essere peggiore della malattia". Il presidente americano, infatti, punterebbe a rivedere e allentare le linee guida sul distanziamento sociale in 15 giorni, così da far ripartire l'economia.