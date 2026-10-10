Christa Pike, dimessa dall'ospedale la donna sopravvissuta al tentativo di esecuzione in Usa

Il 6 ottobre gli avvocati avevano annunciato che aveva ripreso conoscenza e parlava dal letto d'ospedale. Il 7 ottobre aveva cominciato a fare "passi limitati" con un aiuto. L'8 ottobre i legali avevano riferito che camminava "con un po' di assistenza", che le braccia stavano guarendo e recuperavano movimento e forza, che i polmoni erano liberi e che aveva ripreso a mangiare normalmente. Secondo il Death Penalty Information Center (Dpic), Pike è l'unica persona nota negli Stati Uniti sopravvissuta a un tentativo di esecuzione.