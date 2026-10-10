Christa Pike, dimessa dall'ospedale la donna sopravvissuta al tentativo di esecuzione in Usa

Christa Pike, la 50enne sopravvissuta al tentativo di esecuzione tramite iniezione letale in Tennessee, è stata è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata al Deborah K. Johnson Rehabilitation Center, il carcere femminile dove è stata detenuta per 30 anni. Lo si apprende da una dichiarazione dei suoi avvocati, diffusa in queste ore.
Le parole dei legali di Christa Pike
"È grata ai soccorritori e al suo team medico per le cure prestate in queste circostanze straordinarie. Continua a ricevere assistenza medica in carcere e continueremo a monitorare il suo recupero", hanno affermato i legali.
L'iniezione letale fallita
La Pike, 50 anni, è sopravvissuta a due dosi di pentobarbital somministrate durante il tentativo di esecuzione tramite iniezione letale, avvenuto il 30 settembre, per l'omicidio a coltellate della compagna di classe Colleen Slemmer, avvenuto nel 1995. La Pike era ricoverata in ospedale dal fallito tentativo di esecuzione.
Il recupero
Il 6 ottobre gli avvocati avevano annunciato che aveva ripreso conoscenza e parlava dal letto d'ospedale. Il 7 ottobre aveva cominciato a fare "passi limitati" con un aiuto. L'8 ottobre i legali avevano riferito che camminava "con un po' di assistenza", che le braccia stavano guarendo e recuperavano movimento e forza, che i polmoni erano liberi e che aveva ripreso a mangiare normalmente. Secondo il Death Penalty Information Center (Dpic), Pike è l'unica persona nota negli Stati Uniti sopravvissuta a un tentativo di esecuzione.