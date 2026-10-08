Christa Pike dopo l'esecuzione fallita: "È in piedi e cammina in ospedale"

Christa Pike è "in piedi e cammina" in ospedale, a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a due iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla Bbc Stephen Ferrell, avvocato del collegio difensivo della Pike. "Mi è stato riferito che, dal punto di vista fisico, la situazione è complessa: le braccia sono gravemente lesionate e non riesce a usarle molto", ha spiegato Ferrell.