Christa Pike dopo l'esecuzione fallita: "È in piedi e cammina in ospedale"

Christa Pike è "in piedi e cammina" in ospedale, a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a due iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla Bbc Stephen Ferrell, avvocato del collegio difensivo della Pike. "Mi è stato riferito che, dal punto di vista fisico, la situazione è complessa: le braccia sono gravemente lesionate e non riesce a usarle molto", ha spiegato Ferrell.
"Oggi è in piedi e cammina per la prima volta, ma si sposta solo all'interno della stanza, per brevi tratti", ha aggiunto. La Pike, 50 anni, è stata trasportata in ospedale priva di sensi ma ancora in vita dalla camera della morte del Tennessee il 30 settembre, dopo aver ricevuto due dosi del barbiturico pentobarbital.
Le prime parole
"Dove sono e chi sei?": queste sono state le prime parole di Christa Pike dopo aver ripreso coscienza in ospedale martedì sera.