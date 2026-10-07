La condannata a morte Christa Pike al risveglio: "Dove sono e chi sei?"

"Dove sono e chi sei?": queste sono state le prime parole di Christa Pike dopo aver ripreso coscienza in ospedale martedì sera, quasi una settimana dopo l'esecuzione fallita. La sopravvissuta a una doppia iniezione letale in Tennessee è ora in grado di parlare, hanno detto i suoi avvocati, ma è ancora confusa, arrabbiata e non le ancora chiaro cosa le sia successo quel 30 settembre, quando il suo caso è salito alla ribalta mondiale.