Usa, appesa alla Casa Bianca la foto tra Putin e Trump in Alaska

Nell'atrio della Casa Bianca è stata appesa una foto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump insieme al presidente russo Vladimir Putin. A rivelarlo su X è la giornalista della Pbs Elizabeth Landers. "Una cosa che ho notato nell'atrio che collega l'ala Ovest alla residenza e che non avevo mai visto prima: una foto incorniciata dei presidenti Trump di Putin al loro vertice estivo in Alaska", scrive la reporter, postando l'immagine.