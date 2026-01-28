LA SORPRESA

Usa, appesa alla Casa Bianca la foto tra Putin e Trump in Alaska

Lo ha scoperto una giornalista americana: "Si trova nell'atrio, non l'avevo mai vista prima"

28 Gen 2026 - 10:11
© Afp

© Afp

Nell'atrio della Casa Bianca è stata appesa una foto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump insieme al presidente russo Vladimir Putin. A rivelarlo su X è la giornalista della Pbs Elizabeth Landers. "Una cosa che ho notato nell'atrio che collega l'ala Ovest alla residenza e che non avevo mai visto prima: una foto incorniciata dei presidenti Trump di Putin al loro vertice estivo in Alaska", scrive la reporter, postando l'immagine.

