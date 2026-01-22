Davos, Trump: "Con me l'invasione dell'Ucraina non sarebbe successa"

"Stiamo lavorando per porre fine all'uccisione di migliaia di persone in Ucraina, una guerra che non avrebbe dovuto esserci" così Donald Trump dopo la firma sullo statuto del Board of Peace. Il presidente degli Stati Uniti ha, inoltre, sottolineato come: "Io parlavo con Putin e non l'avrebbe mai fatto se ci fossi stato io. Gli avrei detto: "Non puoi farlo Vladimir", invece è successo. Adesso con il Board of Peace lavoreremo sulle iniziative di pace e ne saremo gli organizzatori".