Usa, il repubblicano Kevin McCarthy non eletto speaker della Camera: fallite tre votazioni

La candidatura di McCarthy è ora sempre più a rischio. Il partito repubblicano sta cercando di riorganizzarsi dopo una sconfitta storica e un insediamento del nuovo Congresso mai così caotico negli ultimi cento anni, con i nuovi membri che non possono giurare finché non viene eletto lo speaker.

Poco prima del voto, Jim Jordan aveva esortato i suoi compagni di partito a sostenere McCarthy, ma 20 "dissidenti" hanno votato comunque per lui. Gli alleati di McCarthy hanno spiegato che continueranno con nuovi round di votazioni finché non emergerà una via perché sia eletto speaker. Finché ciò non avverrà, l'attività della Camera resterà congelata.

Il nuovo Congresso americano Più giovane (l'età media alla Camera è di 46 anni e di 50 anni al Senato), più diversiificato (record di Latinos, primo senatore nativo in quasi due decenni) ma anche più diviso. Il nuovo Congresso Usa, il 118esimo, si è insediato con la tradizionale cerimonia di giuramento, il benvenuto alle matricole e il primo nodo da affrontare dopo l'era dell'iconica Nancy Pelosi, riaccolta, in veste di semplice deputata, con una standing ovation.

L'elezione dello speaker della Camera La nomina del suo successore, dopo che il Grand Old party ha riconquistato la Camera a Midterm con una maggioranza risicata (222 a 212, un seggio è vacante), mentre i dem hanno mantenuto il Senato con uno scranno in più. Ma alla votazione per lo speaker, terza carica dello Stato, i repubblicani si sono presentati divisi, con un gruppo di deputati dell'ala più radicale e trumpiana deciso a sbarrare la strada al 57enne californiano Kevin McCarthy.