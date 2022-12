Trump, pubblicate le dichiarazioni dei redditi: spuntano conti esteri di cui uno in Cina

"Ho avuto successo" - Il diretto interessato si è infuriato per la pubblicazione dei documenti. "I democratici non avrebbero dovuto farlo, la Corte Suprema non avrebbe dovuto approvare" la diffusione delle tasse perché questo potrebbe "portare a cose orribili per molte persone", ha detto Trump. "I democratici radicali di sinistra usano come arma qualsiasi cosa. Io ho avuto successo e sono stato in grado di usare alcune deduzioni fiscali per creare migliaia di posti di lavoro", ha aggiunto l'ex presidente degli Stati Uniti.

Incentivo ai posti di lavoro? - Trump ha insistito proprio sul fatto che le sue dichiarazioni dei redditi "dimostrano ancora una volta il mio orgoglioso successo e la mia capacità di utilizzare l'ammortamento e varie altre deduzioni fiscali come incentivo per la creazione di migliaia di posti di lavoro e di magnifiche strutture e imprese".