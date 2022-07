Usa, la Camera approva il divieto sulle armi d'assalto

Biden: "Contribuirà a salvare molte vite"

- Il testo approvato dalla Camera è teso a "togliere questi strumenti di guerra dalle nostre strade, salvare delle vite e ridurre gli episodi di violenza nel Paese". E' il commento del presidente americano Joe Biden. "Le armi rappresentano la prima causa di morte per i bambini nel nostro Paese, e dobbiamo agire: la maggioranza della popolazione è favorevole ad azioni di questo tipo, e continuerò a combattere perché il Senato faccia arrivare al più presto questa legge sulla mia scrivania", ha aggiunto.

Al Senato servirebbe l'appoggio di 10 repubblicani

- Tuttavia la legge, che vieta la vendita, la produzione e il trasferimento delle armi d'assalto e delle munizioni ad alta capacità, non ha nessuna chance di essere approvata dal Senato, dove sarebbe necessario l'appoggio di 10 repubblicani.

La lunga serie di stragi delle armi negli Usa

- La vittoria alla Camera è per i democratici un modo per dimostrare agli elettorali gli sforzi per combattere la violenza delle armi in vista delle elezioni di Midterm a novembre, dopo una serie di stragi tra le quali quella nella scuola elementare di Uvalde in Texas, in cui il killer ha usato proprio un fucile d'assalto.

La lobby armi insorge: "E' un attacco alla libertà"

- La potente lobby delle armi americana, la National Rifle Association (Nra), ha attaccato la Camera dopo l'approvazione della legge che vita la produzione e l'acquisto di armi d'assalto, utilizzate in tante delle stragi compiute ogni anno negli Stati Uniti. "Un attacco contro la libertà e i diritti civili degli americani che rispettano la legge", si legge in un tweet della Nra.