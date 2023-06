Usa, la Camera approva l'aumento del tetto al debito | Biden: "Un passo avanti cruciale"

Ora tocca al Senato esprimersi prima del 5 giugno, data indicata dalla segretaria al Tesoro americano Janet Yellen come scadenza per evitare un default

Ora tocca al Senato esprimersi prima del 5 giugno , data indicata dalla segretaria al Tesoro americano Janet Yellen come scadenza per evitare un default . "È stato compiuto un passo avanti cruciale per prevenire il primo default in assoluto e proteggere la storica ripresa duramente guadagnata del nostro Paese", ha commentato il presidente Joe Biden .

L'accordo è passato con 314 sì e 117 no, con quorum fissato a 218 preferenze. A favore hanno votato 165 democratici e 149 repubblicani. La fronda è stata più consistente tra le fila del Gran Old Party: 71 no, contro i 46 dem.

McCarthy: "Il più grande risparmio della storia Usa" Lo speaker repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, ha definito l'intesa come "il più grande risparmio nella storia americana". I media americani contestano però questa affermazione: nel 2011 Barack Obama concesse tagli per 2.100 miliardi di dollari per elevare il tetto del debito, contro i 1.300 miliardi dell'accordo negoziato da Joe Biden.