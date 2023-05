Debito Usa, raggiunto accordo tra Biden e speaker McCarthy

"Questa sera io e lo Speaker McCarthy abbiamo raggiunto un accordo sul tetto del debito Usa".

Lo ha annunciato Joe Biden in una nota sottolineando che si tratta di "un compromesso e quindi non tutti otterranno quello che volevano". Il presidente ha tuttavia rimarcato il fatto che l'intesa "è una buona notizia per gli americani". "Dopo settimane di negoziati siamo arrivati ad un accordo che beneficerà i cittadini americani", ha detto ai giornalisti McCarthy. "C'è ancora molto lavoro da fare ma voteremo l'intesa mercoledì", ha annunciato il repubblicano.