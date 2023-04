Usa, bimbo piange durante il volo: passeggero esasperato si mette a urlare per ripicca, caos a bordo

In Usa, un volo della Southwest Airlines, partito da Baltimora e diretto a Orlando in Florida, si è trasformato in un vero e proprio incubo per i passeggeri.

A bordo dell'aereo, infatti, c'era un bimbo che ha pianto per quasi tutta la durata del viaggio. Questo ha infastidito un passeggero che, per ripicca, ha iniziato a urlare scatenando il caos. Nonostante l'intervento del personale di bordo, l'uomo ha continuato a dare in escandescenze: "Ho pagato un biglietto per avere un volo comodo. Quel bambino ha pianto per 40 minuti, dovete calmarlo", ha tuonato.