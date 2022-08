Usa, Biden attacca la filosofia "semifascista" del movimento pro Trump | E canta vittoria: "Trionferemo alle elezioni di Midterm"

Una "campana a morto": così Joe Biden ha definito la filosofia "estremista Maga" (acronimo dello slogan Make America Great Again) tipica del movimento sostenitore di Donald Trump.

Secondo il presidente americano, "questo non è più il partito repubblicano dei nostri padri, è una cosa diversa". Durante un evento in Maryland per lanciare la campagna per le elezioni di Midterm , Biden ha poi aggiunto: "Stiamo andando nella direzione giusta, penso che possiamo vincere. E vinceremo".