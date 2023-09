Usa, Biden si unisce agli operai in sciopero: "Meritate un grande aumento"

Al suo arrivo tra i "picchetti", Biden è stato accolto dal presidente del sindacato, Shawn Fain, il quale ha affermato che "è una giornata storica".

Perché lo sciopero

L'Uaw, in sciopero dal 15 settembre, chiede aumenti salariali del 36% in quattro anni e miglioramenti in campo pensionistico e nell'assistenza sanitaria. La controfferta delle aziende è ferma a meno della metà. Dopo una prima serrata in tre impianti, venerdì lo sciopero è stato esteso a 38 stabilimenti in venti Stati.