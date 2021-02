Usa, Biden: "La Russia minaccia, si rischia il ritorno alla Guerra Fredda"

ansa

La Russia di Putin "è una minaccia per le nostre democrazie". Ne è convinto Joe Biden, il quale mette in guardia sul rischio del ritorno a una Guerra Fredda. Il presidente ne ha anche per il Medioriente: gli Stati Uniti sono per il dialogo e la diplomazia, "ma devono rispondere alle attività destabilizzanti dell'Iran". "In troppi luoghi, compresi Usa ed Europa, i progressi della democrazia sono sotto attacco e noi dobbiamo difenderli", aggiunge.