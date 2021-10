Usa, Biden commosso: "Il Papa ci ha aiutato quando morì mio figlio"

Ansa

Papa Francesco è "diventato una persona che ha dato grande conforto alla mia famiglia quando mio figlio è morto". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, visibilmente commosso, durante la conferenza stampa in chiusura del G20. Bergoglio "ci è stato davvero di grande sollievo quando ho perso una parte della mia anima, mio figlio Beau. Parlò per 15 minuti e non in modo generico, sapeva che uomo fosse mio figlio", ha aggiunto.