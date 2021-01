Usa, Bernie Sanders vende le felpe con il suo meme per beneficenza: raccolti 1,8 milioni di dollari

Il senatore Bernie Sanders ha usato il suo meme per fare beneficenza. Dalle vendite delle felpe in cui è ritratto con il look usato all'inaugurazione del presidente Biden ha raccolto 1,8 milioni di dollari (circa un milione e mezzo di euro). Il meme del senatore del Vermont seduto su una sedia pieghevole e con indosso un parka e delle moffole in lana extralarge ha spopolato sui social e ha ispirato il suo team a proporre una felpa con l'immagine di Sanders accompagnata dalla scritta "Presidente Sanders". Il ricavato delle vendite è andato a varie associazioni caritative del Vermont.

Il senatore si è detto divertito dal meme e ha deciso di usarlo su magliette, felpe e adesivi da vendere nell'ambito della sua campagna, con il 100% del ricavato da destinare ad associazioni benefiche che si occupano di distribuzione di pasti nei quartieri poveri, di programmi di nutrizione per bambini e di servizi alla salute per gli anziani e i più disagiati. Tutti gli oggetti sono andati esauriti sul suo sito web in meno di mezz’ora.

"Io e Jane (la moglie, ndr) siamo rimasti sbalorditi da tutta la creatività mostrata da così tante persone nell'ultima settimana e siamo lieti di poter utilizzare la mia fama su Internet per aiutare i cittadini bisognosi del Vermont", ha detto Sanders in una dichiarazione. "Ma questa somma di denaro non può sostituire l'azione del Congresso - ha proseguito - e farò tutto il possibile a Washington per assicurarmi che i lavoratori nel mio Stato e in tutto il Paese ottengano l'aiuto di cui hanno bisogno durante la crisi del coronavirus, la peggiore che abbiamo affrontato dalla Grande Depressione".