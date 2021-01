Inauguration Day, la foto di Bernie Sanders con i guanti scatena l'ironia del Web: ecco i meme più divertenti

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Bernie Sanders diventa ancora una volta protagonista di meme sui social network. A scatenare l'ironia degli utenti Web è stato il suo particolare outfit con cui si è presentato alla cerimonia di insediamento di Joe Biden alla presidenza Usa. Il senatore del Vermont indossava un lungo giubbotto marrone per affrontare le temperature gelide di Washington, ma in particolare gli utenti si sono concentrati sui suoi guanti, delle muffole lavorate ai ferri di lana e plastica riciclata. "In Vermont ci vestiamo caldi. Di freddo ne sappiamo qualcosa", ha detto rispondendo alla Cbs sull'argomento.