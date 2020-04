Usa, aveva cucito mascherine per le infermiere: muore a 10 anni in un incidente stradale

Aveva cucito centinaia di mascherine per le infermiere dopo aver appreso dai giornali che mancavano dispositivi in piena emergenza coronavirus. La sua generosità aveva commosso tante persone dopo che la notizia era rimbalzata sui giornali di tutto il mondo. Ora l'artefice di questo gesto, la piccola Lexi Collins, 10 anni, è morta a causa di un tragico incidente stradale. E' accaduto a Munday, in Texas.