Mondo
costretto ad atterraggio di emergenza

Usa, Boeing colpito da un oggetto ad alta quota: ipotesi detriti spaziali

Il volo UA1093 della United Airlines da Denver a Los Angeles il 16 ottobre è stato costretto all'atterraggio d'emergenza

19 Ott 2025 - 21:34
© Tgcom24

© Tgcom24

I piloti di un Boeing 737 MAX della United Airlines in volo da Denver a Los Angeles, UA1093 con 140 passeggeri a bordo, sono stati costretti a un atterraggio d'emergenza, dopo che un oggetto ha colpito e rotto il parabrezza della cabina di pilotaggio. Uno dei due piloti ha anche riportato ferite a un braccio. Fortunatamente la cabina non ha perso pressione grazie alla struttura multistrato del vetro. Non è stato ufficialmente dichiarato che cosa abbia colpito l'aereo nei cieli della California, ma, dato che l'impatto è avvenuto a un'altitudine di 36.000 piedi, molti ipotizzano che possa trattarsi di un meteorite o di detriti spaziali. L'incidente è avvenuto il 16 ottobre.

Alcune immagini pubblicate su X mostrano i danni significativi all'intero parabrezza, insieme a un evidente punto di impatto nell'angolo in alto a destra. Non si escludono comunque altre ipotesi come un guasto elettrico o grandine di grandi dimensioni (evento raro a quell'altitudine).

Se si dovesse stabilire che la causa dell'incidente, avvenuto giovedì, sono detriti spaziali, si tratterebbe del primo caso mai registrato su un aereo commerciale.

