Usa, Boeing colpito da un oggetto ad alta quota: ipotesi detriti spaziali

I piloti di un Boeing 737 MAX della United Airlines in volo da Denver a Los Angeles, UA1093 con 140 passeggeri a bordo, sono stati costretti a un atterraggio d'emergenza, dopo che un oggetto ha colpito e rotto il parabrezza della cabina di pilotaggio. Uno dei due piloti ha anche riportato ferite a un braccio. Fortunatamente la cabina non ha perso pressione grazie alla struttura multistrato del vetro. Non è stato ufficialmente dichiarato che cosa abbia colpito l'aereo nei cieli della California, ma, dato che l'impatto è avvenuto a un'altitudine di 36.000 piedi, molti ipotizzano che possa trattarsi di un meteorite o di detriti spaziali. L'incidente è avvenuto il 16 ottobre.