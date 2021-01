Usa, aspettava l'esecuzione capitale dal 1994: condannato a morte scagionato dopo 26 anni, ora è libero

Innocence Project

Per 26 anni ha atteso l’esecuzione capitale dopo essere stato condannato a morte nel 1994 per lo stupro e l’omicidio di un’84enne, Georgia Kemp, trovata morta nella sua casa. Ora, a 67 anni, Eddie Lee Howard è stato scagionato e, dopo anni di carcere, è libero. E' accaduto in Mississipi, negli Stati Uniti. La sua condanna era basata sull'esame di alcuni morsi presenti sul corpo della vittima. Testimonianze, test del dna non sono comunque serviti a scagionare l'uomo, che in questi anni si è visto confermare la condanna più volte. Ora tutte le accuse contro di lui sono cadute, il giudice ha respinto l'accusa di omicidio.