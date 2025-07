Arizona, bimbo di 9 anni trovato morto in mezzo a ragni e rifiuti: condannato il padre

Orrore in Arizona, negli Stati Uniti. A Picture Rocks un bambino di 9 anni è stato trovato morto e in avanzato stato di decomposizione seduto sul divano di una casa in completo stato di degrado, priva di acqua corrente e servizi igienici. Intorno al piccolo c'erano montagne di rifiuti, bottiglie piene di urina, pannolini sporchi. Inoltre l'abitazione era infestata da ragni velenosi, ragni violino e vedove nere. Il fatto risale a un anno fa e ora il padre del ragazzo è stato condannato a 15 anni di detenzione in un penitenziario e a 20 di libertà vigilata.