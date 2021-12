Usa, amministratore delegato convoca in riunione via Zoom 900 dipendenti: "Siete tutti licenziati"

Il Ceo della società di mutui Better.com ha licenziato 900 dipendenti via Zoom. Vishal Garg, infatti, ha annunciato con una video-chat di gruppo che l'azienda avrebbe lasciato a casa circa il 9% della sua forza lavoro. "Se siete in questa chiamata, fate parte dello sfortunato gruppo che viene licenziato", ha detto Garg, spiegando ai dipendenti che in seguito avrebbero ricevuto una e-mail dalle risorse umane con ulteriori dettagli.