Usa, afroamericano ucciso a Milwaukee da security hotel: video shock

È ancora da chiarire il motivo per cui Dvontaye Mitchell si trovasse all'Hyatt Regency di Milwaukee. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe entrato nel bagno delle donne, provocando così l'intervento delle guardie di sicurezza, che lo avrebbero immobilizzato a terra. Nel video si sentirebbe l'uomo gridare "per favore, mi dispiace" e una delle guardie dirgli "stai giù, smettila di combattere". E sempre lo stesso agente avrebbe gridato ai testimoni: "Questo è quello che succede quando entri nel bagno delle donne". Quando la polizia è arrivata, Mitchell era privo di sensi e non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.