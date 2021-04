Usa, a Chicago poliziotto uccide un 13enne ispanico in uno "scontro armato"

-afp

A Chicago, negli Stati Uniti, la polizia ha ucciso un ragazzino ispanico di 13 anni, Adam Toledo, in quello che le forze dell'ordine hanno definito uno "scontro armato". Il giovane era scomparso da alcuni giorni da casa e la mattina del 29 marzo un agente, ora temporaneamente sospeso dal servizio, lo ha colpito a morte dopo averlo inseguito in un vicolo. Sale la rabbia della comunità ispanica che chiede di far luce sulla vicenda.